Forex, euro resta debole su dollaro in chiusura Asia dopo Merkel

TOKYO, 19 luglio (Reuters) - Euro sulle posizioni contro dollaro sul finale della seduta asiatica, per quanto ancora indebolito dagli ultimi commenti - in parte ritrattati - di Angela Merkel, che tornano a portare l'attenzione sulla crisi europea.

In un'intervista pubblicata sul sito web della Cdu il cancelliere ha detto: "non abbiamo ancora formulato il progetto europeo in modo tale da poter essere certi che funzioni; dobbiamo ancora lavorare".