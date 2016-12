Forex, yen corregge da massimi ultime settimane in chiusura

TOKYO, 12 aprile (Reuters) - Divisa d'elezione per i 'carry trade', negli ultimi scambi sulla piazza asiatica lo yen ritraccia dai record delle ultime settimane sulle principali controparti.

Sulla valuta giapponese si concentrano prese di beneficio ispirate anche agli ultimi commenti di un consigliere esecutivo Bce, Benoit Coeure, che ha ricordato come Francoforte mantenga aperta l'opzione del programma di acquisto di governativi.

Particolarmente ben impostata la divisa australiana, in rialzo di oltre mezzo punto percentuale sia contro dollaro sia contro yen dopo gli incoraggianti dati macro sul mercato del lavoro.

"Alcuni investitori sono tornati ad acquistare yen con il riemergere di timori per la zona euro; si tratta però di una semplice fase correttiva in cui l'impostazione di fondo della valuta giapponese resta ribassista", osserva Teppei Ino, strategist Bank of Tokyo-Mitsubishi.