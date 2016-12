Forex, dlr in tenuta dopo Ism Usa,euro in attesa di Bce,elezioni

TOKYO, 2 maggio (Reuters) - Dollaro relativamente ben impostato sul mercato valutario, in scia alla pubblicazione ieri pomeriggio dell'Ism manifatturiero Usa di aprile, che ha fatto segnare il tasso di crescita più sostenuto per il settore negli ultimi dieci mesi.

L'euro/dollaro, invece, tratta a 1,3225 da 1,3236 dell'ultima chiusura, dopo aver toccato nella notte il massimo da un mese a 1,3284. Il cambio, d'altra parte, non si è discostato in maniera sostanziale da area 1,3240 nelle ultime quattro sessioni.

D'altra parte c'è un euro in sospeso, in attesa di una serie di passaggi fondamentali in Europa nei prossimi giorni, ad iniziare dal meeting della Bce di domani per arrivare alle elezioni in Francia e Grecia del finesettimana.