Forex, dlr ben impostato dopo minute Fed, euro sconta aste e Bce

Dall'altra parte c'è invece un euro che sconta la debolezza dell'outlook economico europeo e le cautele del mercato in vista delle aste di questa mattina, in particolare a quelle spagnole - fino a 3,5 miliardi di euro sulle scadenze 2015, 2016, 2020 - dove si prevede una risalita dei rendimenti.

"L'euro deve deprezzarsi. Le motivazioni per acquistare euro in una giornata di avversione al rischio semplicemente non ci sono più" spiega il trader di Arab Bank Australia David Scutt aggiungendo che - nel caso in cui i timori sulla crescita europea dovessero riportare in superficie la crisi del debito - l'euro potrebbe tornare a testare i minimi di gennaio sul dollaro a 1,2626.