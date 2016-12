Forex, euro stabile su dlr, yen ancora ben impostato

TOKYO, 29 marzo (Reuters) - Euro stabile sui valori di ieri nei confronti del dollaro, mentre si registra sul mercato valutario uno yen ancora ben impostato, grazie agli ultimi acquisti di valuta nazionale da parte degli esportatori giapponesi, in vista della chiusura dell'anno fiscale, a fine marzo, per molte delle imprese del paese.

"Nonostante le operazioni di fine anno in corso e i commenti accomodanti giunti da Bernanke, vediamo comunque un dollaro in tenuta sullo yen" spiega Sumino Kamei di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj. "Come sempre, tutto ruota attorno ai dati economici americani".