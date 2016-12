Forex, euro si tiene in rialzo su dlr ma outlook resta incerto

LONDRA, 23 dicembre (Reuters) - Nei primi scambi europei l'euro si mantiene in lieve rialzo nei confronti del dollaro, beneficiando dell'appetito di rischio stiimolato da una serie di dati confortanti sullo stato dell'economia americana.

Ieri, infatti, le richieste settimanali di sussidi per la disoccupazione hanno toccato il minimo da tre anni e mezzo, mentre la fiducia dei consumatori americani è balzata ai massimi da 6 mesi a questa parte.

Tuttavia, il perdurare della crisi dei debiti sovrani, la cui soluzione non sembra essere in vista, espone l'euro a spinte al ribasso.

"Il dollaro è ancora considerato una valuta rifugio e quando migliora l'appetito di rischio viene venduta", sottolinea Chris Walker, strategist valutario di Ubs.

"Ci sono tuttavia una serie di incertezze che pesano sulla zona euro e la valuta unica potrebbe scivolare nei prossimi mesi a 1,25 sul dollaro" aaggiunge Walker.

Intorno alle 10,00 l'euro scambia a 1,3075 sul biglietto verde, in rialzo dello 0,2% rispetto alla chiusura precedente. La valuta unica si tiene dunque a distanza dal minimo a 11 mesi, toccato la scorsa settimana, quando era scivolato a 1,2945 dollari.

"Si sta tentando di diversificare, sganciandosi dal dollaro, ed è questo che lo sta portando giù", spiega David Scutt, trader di Bank of Arabia.

"Nonostante l'economia americana sembra si stia rafforzando, ci sono ancora aspettative nel mercato sul fatto che la Fed sia orientata ad allentare ancora la politica monetaria e questo sta aiutando l'euro" ,aggiunge.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, la Federal Reserve potrebbe impegnarsi a mantenere i tassi d'interesse prossimi allo zero fino al 2014. La decisione, sostiene il quotidiano, potrebbe essere comunicata alla prossima riunione di politica monetaria, in calendario per il 24 e il 25 di gennaio.

D'altra parte, sull'euro incombe ancora la minaccia di un downgrade di massa dei Paesi del blocco da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's.

Resta limitato il supporto alla valuta unica fornito dal primo p/t triennale della Bce, che mercoledì ha fornito poco meno di 500 miliardi euro di liquidità a basso costo a 523 banche della zona euro.

Non c'è infatti alcuna certezza sul fatto che le banche useranno i fondi per sostenere l'economia reale o acquistare i governativi dei Paesi della zona euro più sotto pressione, come l'Italia o la Spagna.

ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3072/74 1,3050 DOLLARO/YEN 78,02/08 78,16 EURO/YEN 102,01/30 102,00 EURO/STERLINA 0,8324/31 0,8325 ORO SPOT 1.611,69/12,60 1.605,90/12,55

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia