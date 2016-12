Forex, euro debole su dollaro dopo dati disoccupati Usa

LONDRA, 22 dicembre (Reuters) - Leggero recupero per il dollaro contro euro dopo la diffusione degli ultimi numeri macro dagli Usa relativi a mercato del lavoro e crescita.

Positiva per il biglietto verde in particolare la flessione nelle richieste settimanali di nuovi sussidi di disoccupazione, calate ai minimi da oltre tre anni e mezzo a riflesso di una sempre più verosimile ripresa in campo occupazionale.

A cura del dipartimento al Commercio, la statistica sul prodotto interno lordo statunitense delude invece il consensus dei mercati finanziari evidenziando una revisione al ribasso di due decimi rispetto alla lettura precedente e posizionandosi al tasso di 1,8%.

ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3035/37 1,3044 DOLLARO/YEN 78,15/17 78,06 EURO/YEN 101,86/91 101,85 EURO/STERLINA 0,8322/25 0,8323 ORO SPOT 1.606,60/06,76 1.614,79/16,30

