Forex, euro scivola a minimi seduta, p/t Bce non sostiene fiducia

NEW YORK, 21 dicembre (Reuters) - Euro in flessione sul dollaro, sui minimi di seduta, dopo una mattina d'apprezzamento. Pesa la constatazione che il finanziamento triennale appena condotto dalla Bce - che pure ha visto richieste di fondi da parte del sistema bancario ben superiori alle attese - non è sostanzialmente riuscito a convincere gli investitori del fatto che siano in corso progressi nella gestione della crisi del debito.

A inizio pomeriggio l'euro/dollaro naviga poco sopra il minimo di seduta di 1,3025, dopo aver sfiorato in mattinata, contestualmente alla diffusione del risultato del p/t, quota 1,32.

I bassi volumi di attività del mercato, sottolinea qualche operatore, possono aver contribuito ad amplificare le oscillazioni odierne del cambio, ma di fatto sembra prevalere la convinzione che l'euro rimarrà sotto pressione a meno di un cambio di passo della politica, sul fronte della lotta alla crisi del debito.

"Non è una grossa sorpresa che ci sia stata un'abbondante richiesta e questo per adesso riduce un po' la tensione nella zona euro", spiega lo strategist di Bnp Paribas Steven Saywell, che tuttavia aggiunge: "Questa non era l'unica cosa che la Bce deve fare e certo non risolve tutti i problemi della zona euro".

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3055/57 1,3079 DOLLARO/YEN 77,87/89 77,84 EURO/YEN 101,65/68 101,84 EURO/STERLINA 0,8316/19 0,8352 ORO SPOT 1.616,80/17,55 1.614,29/15,50

