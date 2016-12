Forex, euro resta sotto 1,3 dollari in apertura Usa

NEW YORK, 14 dicembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa la valuta unica si mantiene al di sotto di 1,3 dollari, sui minimi da circa un anno, in un mercato sempre meno fiducioso nelle prospettive per la zona euro.

Infranta la soglia tecnica di 1,30, il cross dell'euro/dollaro arriva sugli schermi Reuters fino a 1,2964.

Secondo il capo economista dell'Fmi Oliver Blanchard, anche se l'Europa fosse in grado di gestire l'attuale crisi, il prossimo non sarà un anno "simpatico". Italia e Spagna devono mostrare di essere solventi, ha detto ancora Blanchard.

Per il cancelliere tedesco Angela Merkel, il vecchio continente è in grado di superare l'attuale periodo di difficoltà - destinato comunque a durare "anni" - se mostra pazienza e porta avanti il programma di convergenza delle politiche di bilancio.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2981/82 1,3029 DOLLARO/YEN 78,04/08 77,99 EURO/YEN 101,29/32 101,64 EURO/STERLINA 0,8391/93 0,8416 ORO SPOT 1.636,60/37,60 1.630,89/2,61

