Forex, euro giù su annuncio Clearnet, incertezza politica Italia

LONDRA, 9 novembre (Reuters) - Euro nuovamente in discesa, sui minimi della settimana sul dollaro, appesantito dall'annuncio della società di clearing Lch.Clearnet di innalzare il margine iniziale applicato a tutte le scadenze dei Btp e dei Btp indicizzati, di fatto imponendo un aumento dei costi di accesso al finanziamento tramite l'utilizzo dei bond italiani .

In un contesto già estremamente fragile per il debito italiano, con rendimenti e spread in salita a nuovi massimi, la decisione di Lch.Clearnet alimenta i timori di un'accelerazione della crisi debitoria europea.

"La decisione di Lch.Clearnet semplicemente va a esacerbare la situazione" spiega l'analista di Schneider Foreign Exchange Stephen Gallo.

A metà mattinata l'euro/dollaro scivola verso quota 1,37 dopo il picco 1,3858 di questa notte.

È d'altra parte già evaporato l'ottimismo di cui l'euro aveva goduto, a seguito dell'annuncio delle prossime dimissioni del premier italiano Silvio Berlusconi, anche perché rimane estremamente alta l'incertezza sull'evoluzione nel breve termine del quadro politico italiano. Lo spread tra Btp e Bund supera i 520 punti base e i rendimenti sul debito del paese toccano nuovi pericolosi massimi .

"Che (le dimissioni di Berlusconi) siano uno sviluppo positivo, dipenderà dal fatto che si vada o meno a nuove elezioni, che il mercato vede come una cosa molto negativa, oppure a un governo tecnico, che sarebbe visto molto più positivamente dal mercato" afferma Steve Barrow di Standard Bank.

ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3730/32 1,3833 DOLLARO/YEN 77,66/70 77,69 EURO/YEN 106,70/75 107,47 EURO/STERLINA 0,8571/73 0,8593 ORO SPOT 1.782,19/3,40 1.784,85/5,85

