Forex, euro stabile ma resta vulnerabile a sviluppi crisi greca

LONDRA, 4 novembre (Reuters) - L'euro continua a mantenersi sui livelli visti ieri in chiusura nei confronti di dollaro e yen. Sulla valuta europea continuano a pesare le incertezze relative alla crisi debitoria della Grecia, che ne frenano i movimenti al rialzo.

Il primo ministro greco George Papandreou affronta oggi un voto di fiducia sul filo del rasoio dopo che sembra sfumare la proposta di referendum per il piano di salvataggio, che si suppone possa salvare sia la Grecia che la zona euro dal disastro.

Ma anche se il suo governo socialista superasse la prova del voto in Parlamento, Papandreou sembra avere i giorni contati come leader greco; secondo fonti governative, il premier avrebbe concordato con il proprio governo le dimissioni dopo aver trattato per una coalizione con l'opposizione .

Intorno alle 10,20 la valuta unica tratta a 1,3822 dollari da 1,3811 della chiusura precedennte, con un minimo di giornata a 1,3786 e un massimo a 1,3838. Euro stabile verso la controparte giapponese in area 107,71 dai 107,78 della chiusura di ieri.

I timori di un nuovo intervento delle autorità giapponesi sul mercato dei cambi limita i movimenti sul cross dollaro/yen, che si tiene in area 78,00. Le attenzioni del mercato si concentrano sui dati degli occupati non agricoli statunitensi, che saranno resi noti nel primo pomeriggio.

Le dichiarazioni del membro del board della Banca centrale svizzera Jean Pierre Danthine, il quale non ha escluso ulteriori misure per contenere i rialzi del franco, che vadano oltre il tetto di 1,20 nei confronti dell'euro fissato a settembre, spingono al ribasso la valuta elvetica nei confronti della controparte europea. L'euro, infatti, avanza dello 0,7% a 0,88 franchi .

ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3822/19 1,3811 DOLLARO/YEN 78,04/8,05 78,05 EURO/YEN 107,83/7,89 107,78 EURO/STERLINA 0,8636/40 0,8612 ORO SPOT 1.755,94/7,66 1.762,65/3,65

