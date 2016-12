Forex, yen a minimo sei mesi su dollaro ed euro in chiusura Asia

Il ritorno dei flussi di acquisto su asset dei mercati emergenti, spiegano gli operatori, testimonia come gli investitori prestino almeno parzialemente fede all'impegno sottoscritto dal vertice G20 della scorsa settimana a favore delle economie in via di sviluppo.

Il ritorno dell'appetito al rischio, dicono gli analisti, incoraggia l'apertura di qualche prima operazione di 'carry trade' sullo yen, in cui ci si indebita in valuta giapponese per investire in divise a elevato rendimento.