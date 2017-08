FOREX-Euro/dlr a nuovi massimi 2 anni e mezzo su timori commercio

NEW YORK, 2 agosto (Reuters) - L'euro tocca nuovi massimi dei due anni e mezzo contro il dollaro, con gli investitori che scommettono sulla moneta unica, nonostante l'invito alla cautela di alcuni analisti. ** I timori di tensioni commerciali fra Usa e Cina, oltre che il dollaro, hanno colpito anche altre valute legate alle materie prime che quest'anno hanno visto ingenti flussi in entrata, come le divise neozelandese e canadese. ** Il presidente Usa Donald Trump sarebbe vicino a una decisione su come rispondere a quelle che considera pratiche commerciali sleali da parte della Cina, secondo quanto ha detto ieri un funzionario dell'amministrazione Usa. ** L'euro è salito brevemente fino a 1,1869 dollari, massimo da gennaio 2015. Attorno alle 15,00, l'indice del dollaro contro un paniere di valute vale 93,080, sostanzialmente invariato. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1824/25 1,1801 DOLLARO/YEN 110,87/88 110,35 EURO/YEN 131,10/13 130,22 EURO/STERLINA 0,8944/45 0,8933 ORO SPOT 1.267,81/94 1.268,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia