FOREX-Euro resta oltre 1,18 dollari, Pmi manifattura luglio poco sotto stima flash

NEW YORK, 1 agosto (Reuters) - Si mantiene poco oltre la soglia di 1,18 dollari l'euro negli scambi della mattinata londinese, sgonfiandosi leggermente dai massimi degli ultimi due anni e mezzo toccati sulla piazza asiatica. ** Dalla lettura finale del Pmi manifatturiero di luglio emerge un settore manifatturiero europeo ancora in espansione ma a ritmo più modesto di giugno e di due decimi al di sotto della prima stima. ** L'attenzione degli investitori si concentra ora sulla prima proiezione sulla crescita economica della zona euro nei tre mesi al 30 giugno, con attese per un incremento trimestrale di 0,6% -- uguale a quello dei primi tre mesi dell'anno -- e un tasso tendenziale in risalita da 1,9% a 2,1%. ** Ben intonati sul biglietto verde oltre l'euro sono il dollaro australiano e lo yuan, fissato stamattina al record da quasi dieci mesi. ** " In un inizio di settimana, che sembrava essere destinato ad un clima di bassa volatilità, ci ha pensato l'euro/dollaro a ravvivare in mercati con una fiammata improvvisa nel pomeriggio [di ieri] che lo ha portato su nuovi massimi dal 2015 sopra area 1,18" dice una nota giornaliera a cura dell'ufficio studi di Mps. ** "Non vi sono state notizie particolari tali da giustificare il movimento che potrebbe essere legato probabilmente a flussi di chiusura del mese. La forza dell'euro sta continuando a penalizzare i listini della zona euro (in particolare il Dax), mentre in quelli Usa è il settore tecnologico la componente al momento più volatile" aggiunge. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1822/25 1,1840 DOLLARO/YEN 110,16/17 110,25 EURO/YEN 130,24/28 130,55 EURO/STERLINA 0,8948/35 0,8961 ORO SPOT 1.269,93/70,06 1.269,05 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia