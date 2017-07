FOREX-Dlr giù dopo Pil Usa, mercato non risolve dubbi su mosse Fed

NEW YORK, 28 luglio (Reuters) - Cede terreno il dollaro, riavvicinandosi ai recenti minimi, dopo la pubblicazione della prima stima del Pil Usa del secondo trimestre: un dato in linea con le attese che non riesce a offrire nuove motivazioni agli investitori per scommettere su un altro rialzo dei tassi Fed entro fine anno. ** Nel secondo trimestre la crescita degli Stati Uniti è accelerata al 2,6% annualizzato, rispetto all'1,2% della prima frazione del 2017; quest'ultimo dato è stato rivisto al ribasso rispetto al +1,4% della rilevazione precedente . ** A seguito della pubblicazione dei dati sul Pil l'euro/dollaro è salito al nuovo picco intraday di 1,1752, molto prossimo al massimo da due anni e mezzo di 1,1777 toccato in scia alla conclusione del meeting Fed di questa settimana e al messaggio sostanzialmente accomodante da esso emerso. ** A dare sostegno alla valuta unica è anche la buona lettura preliminare di luglio dell'inflazione tedesca, invariata all'1,5% tendenziale nonostante attese per un lieve calo ; un dato arrivato dopo quello piuttosto forte della mattinata sull'inflazione spagnola, salita a sorpresa all'1,7% questo mese . ** Dopo la pubblicazione del Pil Usa il dollaro/yen è sceso al minimo di giornata ai 110,85, di nuovo in vista del minimo da sei settimane registrato nei giorni scorsi a 110,63, salvo poi riportarsi in area 111, più in linea con le quotazioni della mattinata. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1727/31 1,1676 DOLLARO/YEN 111,07/09 111,22 EURO/YEN 130,26/30 129,87 EURO/STERLINA 0,8958/62 0,8936 ORO SPOT 1.264,70/5,45 1.258,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia