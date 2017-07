FOREX-Dlr tiene recupero dopo dati Usa, cambio su euro in area 1,17

NEW YORK, 27 luglio (Reuters) - Il dollaro si conferma sulle posizioni dopo la pubblicazione dei dati odierni dagli Usa su ordini di beni durevoli, richieste di sussidi di disoccupazione e bilancia commerciale, che confermano il quadro di un'economia in moderata crescita. ** Ma il biglietto verde è appena in lieve recupero dopo il forte deprezzamento subito ieri a conclusione del meeting Fed. Pur offrendo una valutazione positiva sulle prospettive della crescita, la banca centrale Usa continua a mostrarsi cauta sull'inflazione, dando spazio ai dubbi del mercato sulle reali probabilità di un nuovo rialzo dei tassi Usa entro fine anno . ** Il dollaro index , che mette in relazione il biglietto verde al paniere delle principali divise internazionali, ha recuperato in giornata fino a 93,76 dopo essere sceso a 93,15, novo minimo da 13 mesi. Da inizio anno l'indice è arretrato di oltre il 10%. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia poco sopra il minimo intraday 1,1688, arretrando di circa una figura rispetto al massimo da gennaio 2015 di 1,1777 toccato nella primissima parte della seduta. ** Dal minimo di gennaio l'euro si è rivalutato sul dollaro del 13%, del 5% solo nelle ultime quattro settimane. ** Intanto la valuta unica si conferma in netta salita anche sul franco svizzero: apprezzandosi oggi fin di un punto percentuale (quasi il 2% dall'inizio della settimana) il cambio euro/franco si è portato a quota 1,1249, ovvero ai massimi da due anni e mezzo, cioè dalla rimozione nel 2015 del limite ufficiali di deprezzamento. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1696/99 1,1732 DOLLARO/YEN 111,46/40 111,15 EURO/YEN 130,41/45 130,43 EURO/STERLINA 0,8904/09 0,8942 ORO SPOT 1.262,96/3,73 1.260,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia