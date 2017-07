FOREX-Mercato attende Fed con dlr sopra minimi, euro sale su franco svizzero

NEW YORK, 26 luglio (Reuters) - Domina l'attesa per la conclusione del meeting Fed sul mercato valutario, con un dollaro in risalita, specie nei confronti dell'euro, rispetto ai minimi toccati ieri. ** L'euro/dollaro tratta leggermente sopra il minimo intraday di 1,1614 toccato a fine mattinata; ieri il cambio era salito fino a 1,1711, massimo da agosto 2015, prima del recupero innescato dal forte dato di luglio sulla fiducia dei consumatori americani e dal parziale progresso al Senato della riforma sanitaria voluta dal presidente Trump. ** Il biglietto verde risale a sua volta rispetto al paniere delle principali divise internazionali , sopra quota 94, dopo essere sceso ieri al minimi da 13 mesi di 93,638. ** Il contesto di mercato dovrebbe comunque rimanere sfavorevole al dollaro: stasera al termine del meeting Fed non è previsto alcun intervento sui tassi, al massimo qualche segnale più concreto sui tempi di avvio del percorso di riduzione del portafoglio asset della banca centrale . ** Sia l'ultimo sondaggio Reuters sia i futures sui Fed Fund indicano al momento una probabilità inferiore al 50% di un nuovo rialzo del costo del denaro entro fine anno. ** La forza recente dell'euro si manifesta anche nei confronti del franco svizzero: il cambio euro/franco , in apprezzamento di oltre mezzo punto percentuale (e di oltre l'1% tra ieri e oggi), è salito fino a 1,1175, il livello più alto da circa 18 mesi. "L'euro ha guadagnato nei confronti di diverse valute negli ultimi giorni, solo il franco mancava in qualche modo all'appello, ma ora si sta riallineando con qualche grosso ordine di vendita in corso" spiega un operatore da Londra. ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1638/40 1,1651 DOLLARO/YEN 111,82/85 111,88 EURO/YEN 130,16/21 130,29 EURO/STERLINA 0,8923/28 0,8938 ORO SPOT 1.246,40/7,15 1.248,55 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia