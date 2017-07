FOREX-Euro ridimensiona lievemente risalita, Pmi luglio delude attese

LONDRA, 24 luglio (Reuters) - La relativa debolezza della prima stima sull'attività del settore privato in luglio favorisce una moderata correzione dell'euro sulle principali controparti negli scambi della mattinata londinese. ** Rispetto alla precedente chiusura Usa la valuta unica arretra di circa 0,2% su dollaro e di oltre 0,5% su yen. ** A livello di indice il biglietto verde si mantiene comunque in vista del minimo degli ultimi 13 mesi, con le posizioni speculative 'corte' sul dollaro che hanno toccato i massimi da febbraio 2013 grazie anche alla discesa dei rendimenti sui Treasuries. ** Gli investitori ritengono improbabile che la valuta Usa trovi sostegno dal Fomc di Federal Reserve, considerato una sorta di 'non eventp' destinato a sfociare mercoledì sera in una conferma dei tassi. ** Rispetto alla mediana delle attese raccolte da Reuters, che scommetteva su 57,2, la stima flash sul Pmi manifatturiero della zona euro si porta in giungo a 56,8 da 57,4 finale di luglio. ** Stabile da giugno a 55,4 (55,5 il consensus) l'indicatore sul comparto dei servizi, mentre quello composito rallenta a 55,8 da 56,3 di giugno e 56,2 delle attese. ** Con l'aggionamento del 'World Economic Outlook', il Fondo monetario internazionale ha migliorato le proprie stime sulla crescita della zona euro, rivedendo al rialzo l'attesa sul 2017 a 1,9% da 1,7% previsto in aprile e portando il 2018 da 1,6% e 1,7%. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1645/47 1,1661 DOLLARO/YEN 111,83/86 111,10 EURO/YEN 129,16/18 129,61 EURO/STERLINA 0,8951/55 0,8975 ORO SPOT 1.254,76/4,89 1.254,40 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia