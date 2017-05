FOREX-Acquisti rifugio premiano yen, euro/dollaro a minimo tre settimane con Draghi

LONDRA, 6 aprile (Reuters) - Il flusso degli acquisti 'safe heaven' consente alla valuta giapponese di allungare il passo nei confronti sia del dollaro sia dell'euro, mentre sulla divisa europea hanno un effetto lievemente deprimente gli ultimi commenti del presidente Bce. ** Intervenuto stamane nel corso di un convegno a Francoforte, Mario Draghi ha voluto ribadire che l'orientamento di politica monetaria Bce resta appropriato, spiegando che prima di qualsiasi ritocco su tassi, programma di acquisto asset o 'forward guidance', è necessario si crei sui mercati un duraturo clima di fiducia. ** Il tono relativamente 'dovish' del banchiere centrale porta il cambio dell'euro/dollaro a flettere oltre il livello dei primissimi scambi, fino a un minimo di 1,0629, record negativo delle ultime tre settimane. ** Indietreggiano di circa 0,3% il cross del dollaro/yen e quasi 0,5% quello dell'euro/yen. ** Come sull'obbligazionario e sui listini di borsa, anche sul mercato valutario prevale un clima di scarsa propensione al rischio in ragione soprattutto dell'incombente incontro al vertice Xi-Trump. ** Dai verbali della scorsa riunione di politica monetaria Fed emerge che la maggioranza dei consiglieri ritiene opportuno cominciare a ridurre il bilancio della banca centrale da 4.500 miliardi di dollari "più avanti nel corso dell'anno", a patto che i dati sull'economia reale restino positivi. ** "Il contenuto delle minute di Federal Reserve farebbe da sostegno al dollaro ma la reazione dei mercati è per il momento negativa, come dice la flessione dei rendimenti dei Treasuries" commenta Shusuke Yamada, strategist di Bank of America Merrill Lynch a Tokyo. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0638/40 1,0662 DOLLARO/YEN 110,49/51 110,68 EURO/YEN 117,55/58 118,01 EURO/STERLINA 0,8522/25 0,8540 ORO SPOT 1.253,49/3,60 1.255,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia