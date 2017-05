FOREX-Cambi poco mossi in attesa dati lavoro Usa, incontro Trump-Xi

LONDRA, 5 aprile (Reuters) - Complessivamente poco variati i principali rapporti valutari nei primi scambi sulle piazze europee, con gli investitori che appaiono poco propensi a prendere posizione in vista dell'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping in agenda domani. ** Altro elemento che induce gli investitori alla cautela è l'incombere della statistica mensile Adp sugli occupati del settore privato, in arrivo nel primo pomeriggio. Le attese sono per 187.000 nuovi posti in marzo, sensibilmente meno rispetto ai 298.000 creati dall'economia americana nel mese precedente. ** Pochi gli spunti offerti dalle indagini relative all'attività del settore privato nella zona euro a marzo. L'indice composito -- sintesi di manifattura e servizi -- segnala una crescita leggermente inferiore rispetto a quella indicata dalla stima flash, ma comunque vicina al picco da sei anni . ** Poco dopo le 10, l'euro è sostanzialmente stabile in area 1,0675 dollari e in marginale calo su yen, a 118,08 da 118,17 della precedente chiusura . Il dollaro è in frazionale discesa su yen a 110,60 da 110,72 della chiusura. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0676/78 1,0672 DOLLARO/YEN 110,64/67 110,72 EURO/YEN 118,12/16 118,17 EURO/STERLINA 0,8580/82 0,8577 ORO SPOT 1.256,50/7,25 1.255,47 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia