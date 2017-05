FOREX-Euro poco oltre minimo due settimane su dollaro

NEW YORK, 31 marzo (Reuters) - Viaggia a poca distanza dal minimo delle ultime due settimane il cambio dell'euro/dollaro, ancora appesantito dalla lettura inferiore alle attese dei numeri sull'inflazione di marzo. ** Scarsa ispirazione al mercato valutario arriva dall'ultima serie di dati macro dagli Usa su spese e redditi personali. ** Ampiamente anticipata dalla lettura dei numeri tedeschi, spagnoli, francesi e italiani, la prima stima Eurostat sui prezzi al consumo di marzo mostra un tasso tendenziale in discesa a 1,5%, da confrontare con l'1,8% delle attese e con il 2% di febbraio. ** "E' importante sottolineare che si parla di una 'normalizazzione', dunque la direzione è quella giusta. Altrettanto importante è però evidenziare come vogliano mettere molto bene in chiaro che si intende procedere lentamente e per gradi; la dinamica dell'inflazione dimostra che la Bce ha ragione", dice Alvin Tan, strategist di Societe Generale per il mercato dei cambi. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0675/77 1,0674 DOLLARO/YEN 111,86/90 111,89 EURO/YEN 119,42/46 119,44 EURO/STERLINA 0,8555/61 0,8558 ORO SPOT 1.241,14/1,29 1.242,90 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia