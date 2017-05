FOREX-Euro in calo su indiscrezioni cautela Bce su meeting aprile

NEW YORK, 29 marzo (Reuters) - Euro/dollaro in discesa sui minimi di giornata, sui livelli più bassi da oltre una settimana, in scia alla cautela che trapela dall'interno della Bce circa un suo rapido riposizionamento su una linea monetaria meno accomodante. ** Secondo quanto riferito da fonti a Reuters, i membri del direttivo Bce sono cauti sulla possibilità di ulteriori cambiamenti al messaggio di politica monetaria nel meeting di aprile: il timore sarebbe quello di un eccessivo rialzo dei rendimenti di mercato, alla luce dell'ampia reazione innescata dalle timide indicazioni restrittive lanciate nel meeting del mese scorso . ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro ha toccato un minimo intraday di 1,0741, il livello più basso dallo scorso 21 marzo, dopo una mattinata che aveva già visto una risalita del biglietto verde, aiutato dall'ottimo dato di ieri sulla fiducia dei consumatori Usa di marzo. ** Il 'dollar index' , che mette in relazione il dollaro col paniere delle principali divise internazionali, ha raggiunto quota 100,100, massimo anche in questo caso dal 21 aprile, risollevandosi dal minimo da quasi quattro mesi e mezzo visto ieri. ** La valuta unica scende al minimo da un mese nei confronti dello yen, a 119,04. ** L'euro torna a cedere terreno anche nei confronti della sterlina, nel giorno dell'attivazione formale da parte di Londra della procedura di uscita dall'Ue; la divisa britannica resta invece in calo di circa lo 0,2% sul dollaro , a 1,2420. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0764/65 1,0812 DOLLARO/YEN 110,81/82 111,12 EURO/YEN 119,28/32 120,14 EURO/STERLINA 0,8665/70 0,8682 ORO SPOT 1.252,81/3,58 1.251,52 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia