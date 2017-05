FOREX-Dlr giù su dubbi politiche Trump, euro a massimi da 4 mesi

LONDRA, 27 marzo (Reuters) - Vendite sul dollaro, che viaggia sui minimi da oltre quattro mesi nei confronti del paniere delle principali divise internazionali a causa dell'attenuarsi delle aspettative di un incremento dell'inflazione Usa legato alle politiche dell'amministrazione Trump. ** Il biglietto verde paga la sconfitta subita da Trump sulla nuova legislazione sanitaria, ritirata venerdì per non incappare in un bocciatura da parte della Camera. ** Ora gli investitori si interrogano sull'effettiva capacità della nuova presidenza di portare avanti il pacchetto di stimolo fiscale promesso, uno dei fattori che nell'ultimo periodo ha maggiormente sostenuto le attese di rafforzamento dell'inflazione Usa e di conseguenza quelle sui tassi Fed. ** Il cambio euro/dollaro è salito in mattinata fino a 1,0874, ai massimi da circa quattro mesi, confermandosi appena sotto dopo la pubblicazione dell'Ifo tedesco di marzo, superiore alle attese . ** Il dollaro/yen è a sua volta arretrato fino a 110,13 questa mattina, livello che non si vedeva da metà novembre. ** "Le preoccupazioni attorno all'amministrazione Trump sono state rilanciate dopo il passo falso sulla legislazione sanitaria. Tutto ciò si concretizza con un momento di avversione al rischio sul dollaro" spiega lo strategist di Barclays Shin Kadota. "Al momento non c'è molto che dia sostegno al dollaro e il mercato si prepara a ulteriori vendite". ** Il generalizzato calo del dollaro, accompagnato dalla discesa sul mercato dei rendimenti sui Treasury Usa, è visibile anche nei confronti d sterlina e franco. La divisa britannica è salita a 1,2580, ai massimi da sette settimane, mentre il cambio dollaro/franco è sceso a fino a 0,9836, ai minimi da quattro mesi e mezzo. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0865/66 1,0796 DOLLARO/YEN 110,16/20 111,30 EURO/YEN 119,70/74 120,18 EURO/STERLINA 0,8639/43 0,8657 ORO SPOT 1.257,80/8,55 1.243,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia