FOREX-Euro vicino a max 6 settimane su dlr dopo commenti Nowotny

LONDRA, 17 marzo (Reuters) - L'euro è stabile sul dollaro, appena sotto il picco da sei settimane sul biglietto verde registrato sulla piazze asiatiche, supportato dalle parole del consigliere della Banca centrale europea Ewald Nowotny. ** In un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, il banchiere centrale austriaco ha spiegato che la Banca centrale europea deciderà più avanti se alzare i tassi prima o dopo la fine del quantitative easing, e ha ipotizzato un rialzo del tasso dei depositi, attualmente a -0,40%, prima di un ritocco del riferimento principale, ora a zero. ** Intorno alle 9,50, la valuta unica è stabile in area 1,0762 dollari, dopo aver toccato un picco da un mese e mezzo a 1,0782 dollari. ** Ulteriori spunti potrebbero arrivare in giornata dai commenti a margine della riunione del G20 finanziario di Baden-Baden in Germania, a cui lavori prenderà parte anche il numero uno della Bce Mario Draghi. ** Il biglietto verde resta sulla difensiva e continua a pagare i toni meno accomodanti delle attese utilizzati da Federal Reserve che, dopo aver varato il secondo rialzo dei tassi in tre mesi, non ha segnalato di voler aumentare il numero dei rialzi previsti per quest'anno, come parte del mercato si aspettava. ** L'indice del dollaro, che ne misura l'andamento nei confronti delle principali controparti valutarie, cede lo 0,1% a 100,300 ed appare impostato ad archiviare la settimana con un calo di circa 1% . ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0766/67 1,0764 DOLLARO/YEN 113,33/35 113,30 EURO/YEN 122,00/03 121,97 EURO/STERLINA 0,8689/92 0,8710 ORO SPOT 1.226,78/6,93 1.226,40