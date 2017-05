FOREX-Dollaro sotto massimi recenti a ridosso atteso rialzo tassi Fed

LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Il dollaro si muove in un margine ristretto, tenendosi sotto i massimi toccati di recente a poche ore dal verdetto di Federal Reserve sui tassi d'interesse. ** Data ormai per scontata una stretta del costo del denaro già oggi, le attenzioni del mercato si concentrano sulle indicazioni che l'istituto centrale Usa darà in merito al ritmo dei rialzi nel corso di quest'anno. Secondo Kumiko Ishikawa, analista valutario di Sony Financial Holding, le chance che la Fed segnali la possibilità di quattro rialzi quest'anno -- contro i tre prospettati a dicembre -- sono limitate. ** Intorno alle 9,30 il biglietto verde è in lieve calo su yen a 114,66 da 114,73 yen della chiusura di ieri , lontano dal picco dal 19 gennaio a 115,51 toccato la settimana scorsa. Biglietto verde in discesa anche sull'euro , che sale a 1,0630 da 1,0602 della chiusura, sotto il picco da febbraio visto lunedì a 1,0714 dollari. ** A limitare il rialzo della valuta unica l'incertezza legata alla tornata elettorale in Olanda e alla portata del risultato dal partito anti-Ue e anti-immigrati guidato da Geert Wilders, ennesimo test sul futuro dell'Europa, che compensa la recente spinta all'euro fornita dalla retorica meno accomodante adottata la settimana scorsa della Banca centrale europea. ** Al via oggi anche la riunione di politica monetaria di Banca del Giappone. Nelle attese, l'istituto centrale nipponico dovrebbe confermare l'attuale orientamento ultraespansivo, limitandosi a segnalare come l'inflazione sia ormai a livelli tali da rendere giustificabile parlare di una progressiva riduzione delle misure di stimolo. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0631/33 1,0602 DOLLARO/YEN 114,65/67 114,73 EURO/YEN 121,86/89 121,65 EURO/STERLINA 0,8687/93 0,8721 ORO SPOT 1.204,42/3,92 1.198,83 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia