FOREX-Euro corregge da recenti massimi mese su dollaro, torna sotto 1,07

LONDRA, 13 marzo (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese il cross dell'euro/dollaro torna al di sotto di 1,07, correggendo dal record da un mese a questa parte cui era stato spinto da speculazioni circa un orientamento più restrittivo da parte della Bce. ** Recupera terreno anche l'indice del biglietto verde ponderato sulle prime sei controparti commerciali, mentre gli investitori finiscono di riaggiustare le posizioni in vista del verdetto sui tassi Usa con cui si concluderà mercoledì sera il Federal Open Market Committee. ** "Si vogliono conoscere le prossime stime economiche di Federal Reserve per confutare la prospettiva di due nuove strette sui tassi Usa, una in giungo e una in settembre, come attualmente scommette il mercato" osserva Ayako Sera, strategist di Sumitomo Mitsui Trust Bank. ** Negativi gli spunti macro arrivati sia dagli ordinativi di macchinari giapponesi sia dalla produzione industriale italiana di gennaio. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0671/74 1,0669 DOLLARO/YEN 114,52/55 114,74 EURO/YEN 122,19/24 122,52 EURO/STERLINA 0,8731/36 0,8775 ORO SPOT 1.209,13/23 1.204,47 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia