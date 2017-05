FOREX-Dollaro a max seduta su yen, si apprezza su euro dopo dati Usa

NEW YORK, 7 marzo (Reuters) - Dopo la diffusione dei dati sul commercio Usa, il dollaro tocca il massimo di seduta sullo yen a 114,12 e guadagna terreno anche nei confronti dell'euro mantenedosi poco lontano dal massimo di giornata toccato in mattinata a 1,0559 . ** A gennaio il deficit della bilancia commerciale americana è salito a 48,5 miliardi di dollari, al massimo di quasi 5 anni, dopo il rosso di 44,3 miliardi di dicembre. Il dato si è rivelato in linea con il consensus Reuters e lascia intendere che il commercio è una voce destinata a pesare sulla crescita economica del primo trimestre. ** Il biglietto verde si apprezza anche contro il franco svizzero arrivando a toccare il massimo dall'11 gennaio a 1,0165. ** Peter Navarro, consigliere dell'amministrazione Trump per il commercio, è tornato ieri sul tema dei rapporti Usa/Germania. Dopo aver lamentato la debolezza dell'euro che dà a Berlino un vantaggio in termini commerciali, Navarro ha definito il deficit di 65 miliardi con la Germania uno dei problemi più gravi per Washington. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0562/65 1,0578 DOLLARO/YEN 114,09/12 113,87 EURO/YEN 120,57/62 120,51 EURO/STERLINA 0,8667/70 0,8645 ORO SPOT 1.220,56/84 1.225,56 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia