FOREX-Attesa Bce domina mercato, euro cauto, dlr forte su previsioni Fed

LONDRA, 9 marzo (Reuters) - Euro/dollaro poco variato in attesa della conclusione del meeting odierno della Bce, ma con un biglietto verde che si conferma su posizioni di forza, grazie alle aspettative sempre più concrete di un rialzo dei tassi Fed questo mese. ** Il cambio tocca un massimo di seduta a 1,0551 dopo essere sceso a inizio mattinata al minimo intraday di 1,0525, il livello più basso da circa una settimana. ** Gli ultimi dati positivi su inflazione e Pil nella zona euro fanno ipotizzare una revisione al rialzo delle stime trimestrali dello staff Bce, che saranno diffuse oggi dopo il pronunciamento sui tassi. ** Gli economisti prevedono inoltre toni meno accomodanti da parte del presidente Mario Draghi in conferenza stampa. Tra le ipotesi avanzate c'è quella secondo cui oggi Draghi non farà menzione alla 'forward guidance' sui tassi, ribadendo però l'impegno della banca centrale sugli acquisti del Qe. ** "I mercati non hanno ancora prezzato una Bce 'restrittiva', quindi qualora si andasse in questa direzione i rendimenti sui bond europei salirebbero favorendo la performance dell'euro" spiega lo strategist di Citigroup Osamu Takashima. ** D'altra parte, sul fronte Usa, in attesa dei 'payroll' ufficiali in arrivo domani, i forti dati Adp di ieri sull'occupazione nel settore privato hanno consolidato le attese per un intervento restrittivo della Fed già nel meeting della settimana prossima. ** A seguito dei numeri occupazionali di ieri i rendimenti di mercato sui governativi Usa decennali si sono portati ai massimi dallo scorso 20 dicembre, quelli biennali ai massimi da agosto 2009. ** Il dollaro si conferma ben intonato anche sullo yen, sul massimo intraday di 114,64, vicino al picco delle ultime due settimane di 114,96 toccato lo scorso 15 febbraio. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0546/49 1,0539 DOLLARO/YEN 114,60/63 114,32 EURO/YEN 120,88/91 120,47 EURO/STERLINA 0,8673/75 0,8661 ORO SPOT 1.204,64/5,35 1.207,50