FOREX-Dollaro poco variato su euro, in calo su yen in attesa discorso Trump

LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - Il dollaro ha mantenuto i livelli precedenti, in un approccio attendista da parte degli investitori al discorso del presidente Usa Donald Trump, mentre i graficisti vedono la resistenza del cambiO in area 1,0608/16 dollari per euro. ** Se da una parte il discorso del presidente al Congresso dovrebbe fornire qualche dettaglio in più sui piani di riduzione delle imposte a famiglie e imprese, dall'altra è presente il timore che i piani di Trump si rivelino troppo vaghi o lunghi da attuare. ** Attorno alle 10 l'indice del dollaro è invariato rispetto ai livelli dell'ultima chiusura Usa e in recupero rispetto ai livelli visti negli scambi asiatici a 101,130. ** Il dollaro/yen resta su un binario ribassista dopo che prese di profitto sono scattate in area 112,65 yen per dollaro. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0582/84 1,0585 DOLLARO/YEN 112,40/43 112,67 EURO/YEN 118,94/98 119,30 EURO/STERLINA 0,8511/14 0,8507 ORO SPOT 1.251,71/2,78 1.252,68