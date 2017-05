FOREX-Dlr frenato da Pil Usa poco brillante, timori su protezionismo Trump

LONDRA, 30 gennaio (Reuters) - Il dollaro resta sotto il massimo da una settimana toccato venerdì nei primi scambi sulla piazza londinese dopo i numeri meno brillanti delle attese relativi alla crescita dell'economia Usa nel quarto trimestre . ** Sul biglietto verde -- protagonista di una corsa al rialzo nelle settimane successive alla vittoria di Donald Trump a novembre, sulla spinta delle misure di spesa e liberalizzazione fiscale promesse della nuova amministrazione -- pesa anche l'affiorare di un certo nervosismo per l'orientamento protezionista del neo presidente Usa. ** Il divieto temporaneo di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana emanato da Trump nel weekend ha aggiunto un altro elemento di incertezza. ** Intorno alle 9,30 l'indice del biglietto verde, che ne traccia l'andamento nei confronti delle sei principali controparti valutarie, viaggia a 100,550 da 100,530 della chiusura di venerdì, quando era salito fino a 100,82. Giovedì l'indice aveva toccato il minimo da sette settimane a 99,793 dollari. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0694/96 1,0694 DOLLARO/YEN 114,84/89 115,06 EURO/YEN 122,83/87 123,10 EURO/STERLINA 0,8532/36 0,8533 ORO SPOT 1.189,90/63 1.191,21 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia