FOREX-Dollaro a massimi settimana su yen malgrado Pil Usa

NEW YORK, 27 gennaio (Reuters) - Il dollaro ha ceduto parte dei guadagni realizzati sullo yen subito dopo il dato sul Pil Usa più debole delle attese, poi ha però recuperato terreno, portandosi ai massimi di una settimana a 115,37 yen. ** Nel quarto trimestre l'economia Usa ha rallentato la sua crescita più di quanto previsto, per effetto delle deboli esportazioni, ma la tenuta della spesa per i consumi e l'aumento degli investimenti indicano un sentiero ancora espansivo. Secondo la prima lettura del Dipartimento del Commercio il Pil Usa del quarto trimestre è cresciuto ad un tasso annuale dell'1,9% con una forte decelerazione rispetto al +3,5% del terzo trimestre, e sotto le stime degli economisti di +2,2% . ** In rialzo anche l'indice del dollaro contro un paniere di valute, dopo aver toccato ieri il minimo delle sei settimane a 99,793. Attorno alle 15 l'indice della divisa Usa vale 100,58, col rialzo dello 0,2%. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0695/98 1,0680 DOLLARO/YEN 115,20/22 114,52 EURO/YEN 123,19/24 122,33 EURO/STERLINA 0,8525/28 0,8479 ORO SPOT 1.183,89/4,03 1.188,49 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia