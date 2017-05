FOREX-Dlr recupera da minimi in attesa politiche Trump e dati Usa

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Il dollaro rimonta dal minimo delle 7 settimane, reagendo con ottimismo alle prospettive economiche Usa e agli utili delle società, mentre il peso messicano è sceso sull'idea della Casa Bianca di tassare i beni messicani del 20% per finanziare la costruzione del muro di confine. ** Attorno alle 10,20 l'indice del dollaro contro un paniere di valute quota 100,560 con un rialzo di circa lo 0,2%. ** "Il dollaro è sostenuto dal rialzo dei tassi dei Treasuries e dall'azionario forte" dice Minori Uchida, analista a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. "Trump dall'inaugurazione ha firmato diversi ordini esecutivi che mostrano continuità con i giorni della sua campagna, quindi i mercati si aspettano che vada avanti anche con lo stimolo fiscale". ** I mercati mostrano invece una scarsa reazione al Cpi giapponese migliore delle stime e restano in attesa della lettura del Pil Usa. ** Il dato sui prezzi al consumo giapponesi a livello 'core' ha segnato in dicembre un calo tendenziale dello 0,2% contro attese per un -0,3%. Si tratta del rallentamento minimo da circa un anno, segno che l'inflazione potrebbe accelerare nei prossimi mesi su un rimbalzo dei costi del petrolio. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0693/95 1,0680 DOLLARO/YEN 115,06/07 114,52 EURO/YEN 123,03/08 122,33 EURO/STERLINA 0,8508/19 0,8479 ORO SPOT 1.183,80/97 1.188,49 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia