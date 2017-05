FOREX-Dollaro galleggia oltre minimi inizio dicembre su protezionismo Trump

LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - Negli scambi londinesi il dollaro si mantiene poco oltre i minimi da inizio dicembre sui timori degli investitori per le conseguenze del protezionismo del neo presidente Usa Donald Trump. ** La valuta Usa ha guadagnato oltre il 6% arrivando al picco da 14 anni nelle otto settimane consecutive alla vittoria del candidato repubblicano, promotore di un aumento della spesa per le infrastrutture e di tagli delle tasse. Promesse che avevano dato supporto al biglietto verde. ** Ma il focus della prima conferenza stampa di Trump venerdì sono state le politiche protezioniste sintetizzate nello slogan "American first", cosa che ha portato gli investitori a valutare le possibili conseguenze negative di questo sull'economia Usa. ** Intorno alle 10,16 l'indice del biglietto verde, che ne traccia l'andamento sulle principali controparti è sostanzialmente piatto a 100,230, non distante dal minimo da sette settimane a 99,899 segnato ieri. ** L'euro, che a fine 2016 sembrava viaggiare verso la parità con il dollaro, pur essendo in lieve calo stamane, viaggia oltre 1,07 dollari dopo aver toccato in Asia il picco da inizio dicembre a 1,0774. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0738/41 1,0761 DOLLARO/YEN 113,32/35 112,43 EURO/YEN 121,68/71 121,28 EURO/STERLINA 0,8583/28 0,8583 ORO SPOT 1.212,91/37 1.217,38 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia