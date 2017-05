FOREX-Dollaro recupera leggermente terreno, ferve dibattito su Trump

NEW YORK, 20 gennaio (Reuters) - Al termine di una settimana volatile, contrassegnata dal forte clima di incertezza su quali saranno i provvedimenti concreti in tema di politica economica e fiscale della nuova amministrazione Usa, il dollaro torna a guadagnare qualche posizione, nei confronti dello yen più che dell'euro. ** A livello di indice il biglietto verde risulta in progresso di circa 4% rispetto a novembre, al momento della vittoria di Donald Trump, ma in flessione di circa 1,3% dall'inizio dell'anno, a riflesso dei timori che la Casa Bianca voglia adottare misure eccessivamente protezionistiche. ** "Quel che è chiaro è che il rischio Trump non è unidirezionale come il mercato lo ha finora giudicato, specie se si tengono in considerazione le possibili misure protezioniste", commenta Thu Lan Nguyen, strategist per il mercato valutario di Commerzbank a Francoforte. ** "Rimaniamo moderatamente rialzisti sul dollaro, senza però scommettere su un apprezzamento tanto marcato come si è visto negli ultimi anni... magari un rialzo annuo intorno a 3% per l'indice", aggiunge, riferendosi al cambio nei confronti delle prime controparti ponderate per il commercio. ** Investitori relativamente sulla difensiva in attesa del giuramento di Trump -- alle 18 italiane -- che segna l'ufficiale entrata in carica del nuovo inquilino della Casa Bianca per i prossimi quattro anni. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0648/50 1,0663 DOLLARO/YEN 114,96/99 114,85 EURO/YEN 122,43/45 122,46 EURO/STERLINA 0,8668/69 0,8629 ORO SPOT 1.202,76/2,95 1.204,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia