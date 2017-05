FOREX-Euro risale da minimi ieri su dollaro, mercato valutario attende Trump

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese il camio dell'euro/dollaro recupera dai minimi di ieri sotto 1,06, approfittando del relativo indebolimento del biglietto verde dopo i commenti meno 'hawkish' del numero uno Fed ieri. ** Il mercato valutario si mantiene relativamente sulla difensiva in attesa del giuramento di Donald Trump -- alle 18 italiane -- che segna l'ufficiale entrata in carica del nuovo inquilino della Casa Bianca per i prossimi quattro anni. ** "Il dollaro potrebbe correggere se nel suo discorso inaugurale Trump dovesse calcare il tono della retorica protezionistica" commenta Minori Uchida, analista capo per il mercato valutario a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. ** "Qualche investitore prevede inoltre che il nuovo presidente fornisca oggi qualche dettaglio sulle misure di politica economica, dunque in caso contrario potrebbe optare di accorciare ulteriormente le posizioni in valuta Usa" aggiunge. ** Nel corso di un intervento presso l'Istituto per la ricerca economica dell'università di Stanford, il numero uno di Federal Reserve ha spiegato ieri sera che la banca centrale deve proseguire nel percorso di rialzo dei tassi ma in maniera lenta e graduale, in modo da garantire una continua crescita degli occupati mantenendo sotto controllo l'inflazione con una politica monetaria conciliante. ** Correggendo in qualche modo il tiro rispetto alla dichiarazioni dell'altroieri, la presidente Fed definisce un "rischio imprudente" permettere all'economia Usa di surriscaldarsi in maniera sensibile e persistente. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0664/66 1,0663 DOLLARO/YEN 114,82/84 114,85 EURO/YEN 122,46/48 122,46 EURO/STERLINA 0,8637/42 0,8629 ORO SPOT 1.203,16/3,35 1.204,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia