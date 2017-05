FOREX-Dollaro debole su yen, pesante sterlina su timori 'hard Brexit'

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Scivola al minimo da oltre un mese il cross del dollaro/yen, con la valuta giapponese premiata meta preferita degli acquisti rifugio in fuga dalla sterlina. ** La valuta britannica è vittima di crescenti timori che il divorzio di Londra dall'Unione europea possa avvenire in maniera penalizzante per i rapporti tra Regno Unito e mercato unico Ue. ** Secondo il 'Sunday Times', in nome della Brexit -- che diventerebbe così una 'hard Brexit' -- Theresa May sarebbe pronta a sacrificare il ruolo di Londra nel mercato unico. ** Il cambio della sterlina contro dollaro viaggia sui minimi dal 1985 in attesa della testimonianza della premier in agenda domani. ** Da Davos, la portavoce della May definisce intanto "speculazioni" le voci secondo cui l'inquilina di Downing Street darà la priorità ai controlli sull'immigrazione e agli accordi commerciali bilaterali con i singoli Paesi Ue, prospettando così quella che i mercati chiamano una 'hard Bexit'. ** "L'avversione al rischio legata ai timori di una 'hard Brexit' sta deprimendo il dollaro/yen" spiega Masafumi Yamamoto, strategist per il mercato dei cambi Mizuho Securities. ** "Alla radice del deprezzamento del dollaro nei confronti dello yen il fattore chiave resta comunque a nostro parere l'idea di posizioni più protezionistiche con la nuova amministrazione Usa" aggiunge. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0586/89 1,0641 DOLLARO/YEN 114,23/24 114,51 EURO/YEN 120,93/97 121,83 EURO/STERLINA 0,8791/99 0,8743 ORO SPOT 1.202,10/2,86 1.197,26 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia