FOREX-Dollaro si stabilizza in attesa conferenza stampa Trump

NEW YORK, 10 gennaio (Reuters) - Il dollaro arresta il calo che lo aveva portato lontano dai massimi dei 14 anni visti la scorsa settimana, mentre sul mercato prevale l'idea che il mercato abbia sopravvalutato i timori legati alla prima conferenza stampa di Donald Trump in qualità di presidente Usa in agenda per domani. ** Dall'inizio della settimana, il dollaro ha ceduto l'1% contro un paniere di valute, con gli investitori spaventati dall'ipotesi che Trump, che prende servizio ufficialmente il 20 gennaio, possa turbare i mercati prendendo posizioni aggressive su tematiche come le politiche di mercato e le relazioni con la Cina. ** "Trump può fare commenti più o meno sempre, ma credo che quando si tratta di una conferenza stampa ufficiale, avrà ricevuto istruzioni e non sarà così incline a deviare e rilasciare dichiarazioni estreme" dice Niels Christensen, strategist di Nordea. ** Attorno alle 15,10 L'indice del dollaro vale 101,940, invariato dalla precedente chiusura, dopo essere sceso in seduta fino a 101,51. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0575/78 1,0572 DOLLARO/YEN 116,07/10 116,01 EURO/YEN 122,75/80 122,66 EURO/STERLINA 0,8692/93 0,8692 ORO SPOT 1.183,74/4,28 1.181,16