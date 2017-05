FOREX-Dlr viaggia sotto massimi in attesa dati Usa, euro cauto su Mps

LONDRA, 22 dicembre (Reuters) - Mattinata interlocutoria sul mercato valutario, col dollaro che si mantiene sotto i recenti massimi prima del denso flusso di dati economici Usa di questo pomeriggio. ** Tra i dati Usa il focus va agli ordini di beni durevoli e alla lettura finale del Pil del terzo trimestre, per cui è prevista una revisione al rialzo a +3,3% annualizzato. ** I dati economici in uscita saranno chiamati a confermare, o eventualmente smorzare, le attese per tre nuovi rialzi dei tassi Usa nel corso del 2017 emerse dall'ultimo meeting Fed, che sono state alla base dell'ampia salita recente dei rendimenti sui Treasury e del dollaro. ** Come spiega l'analista di Sony Financial Holdings Kumiko Ishikawa "il mercato è relativamente calmo, in atteggiamento festivo, ma se i dati Usa saranno inferiori alle attese il dollaro potrebbe subire qualche altra vendita". ** In mattinata il cambio euro/dollaro tratta abbondantemente oltre 1,04, quasi una figura sopra il minimo da 14 anni di 1,0352 toccato martedì. ** A impedire movimenti più ampi del cambio è la cautela che contemporaneamente prevale anche sul fronte euro, in attesa di sviluppi del caso Mps. La probabilità di fallimento dell'aumento di capitale da 5 miliardi che si chiude oggi appare alta, esito che aprirebbe rapidamente le porte alla nazionalizzazione della banca. ** Il dollaro/yen si mantiene nella seduta odierna sotto 118, dopo aver raggiunto la settimana scorsa un massimo da 10 mesi e mezzo a 118,66. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0444/48 1,0423 DOLLARO/YEN 117,65/66 117,54 EURO/YEN 122,90/92 122,53 EURO/STERLINA 0,8459/61 0,8433 ORO SPOT 1.131,30/2,10 1.131,41 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia