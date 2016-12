FOREX-Dlr scende da massimi post Fed, atteso calo volumi fine anno

NEW YORK, 16 dicembre (Reuters) - Il dollaro vive una seduta di riassestamento, con qualche presa di beneficio che prevale dopo i forti rialzi accumulati negli ultimi due giorni a seguito del meeting Fed che ha dato nuovo slancio alle aspettative di risalita dei tassi Usa nel corso del 2017. ** L'euro/dollaro scambia non lontano dal massimo intraday di 1,0472 visto nella mattinata, dopo essere sceso ieri fino a 1,0366, il livello più basso da quasi 14 anni, ovvero da gennaio 2003. ** Analogamente il biglietto verde tratta in area 118 sullo yen, poco sopra il minimo odierno di 117,93 ma non lontano dal picco da 10 mesi e mezzo registrato ieri a 118,66. ** È apparso peraltro trascurabile l'effetto sui cambi dei dati economici Usa delle 14,30, in particolare quello sull'avvio di nuovi cantieri residenziali in novembre, ampiamente inferiore alle stime. ** Mercoledì, come da attese, la Fed ha alzato di un quarto di punto il costo del denaro; inoltre le proiezioni sui tassi dei membri del Fomc (i cosiddetti 'dot') indicano per l'anno prossimo tre ulteriori interventi restrittivi, contro i due segnalati lo scorso settembre; ** Considerata l'alta volatilità dell'ultimo mese -- guidata da vari fattori quali il referendum costituzionale in Italia e i meeting della Bce prima e della Fed poi -- e l'avvicinarsi della fine dell'anno, sono ora in molti a ipotizzare una fase di stabilizzazione del mercato, con una sostanziale riduzione dei volumi e delle prese di posizione fino a gennaio. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0434/36 1,0412 DOLLARO/YEN 118,11/14 118,16 EURO/YEN 123,24/28 123,04 EURO/STERLINA 0,8388/93 0,8381 ORO SPOT 1.133,73/3,88 1.144,12 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia