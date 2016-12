FOREX-Euro in rialzo a max 3 settimane, volatilità resta alta in attesa Bce

LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - L'euro è in lieve rialzo sulle principali controparti valutarie, oltre il minimo da 21 mesi segnato ieri dopo la sconfitta al referendum costituzionale del premier italiano Matteo Renzi che ha annunciato l'intenzione di dimettersi. ** La volatilità implicita a una settimana sulla valuta unica si è ridotta rispetto al picco pre-referendum italiano, ma viaggia comunque a livelli doppi rispetto a quelli dei mesi scorsi, su massimi dalla Brexit, in attesa della riunione della Banca centrale europea di giovedì, che dovrebbe annunciare un prolungamento del quantitative easing. ** Dopo essere precipitata fino a 1,0505 dollari appena dopo la diffusione dei risultati della consultazione referendaria , la valuta unica ha risalito la china, con un rimbalzo di 1,5%. Intorno alle 10,30 è in marginale rialzo a 1,0770 dollari , nei pressi dei massimi da 3 settimane. ** A supporto della valuta unica, i numeri degli ordini all'industria tedesca, che ad ottobre hanno segnato l'incremento più consistente da oltre due anni. ** L'euro è in lieve rialzo anche nei confronti dello yen a 122,62 da 122,50 dell'ultima chiusura. Stabile in area 113,90 il cambio dollaro/yen. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0767/68 1,0770 DOLLARO/YEN 114,05/07 113,82 EURO/YEN 122,79/85 122,50 EURO/STERLINA 0,8438/40 0,8453 ORO SPOT 1.170,96/2,15 1.170,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia