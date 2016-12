Forex, attesa Bce tiene euro sotto pressione, dollaro a massimi

NEW YORK, 2 settembre (Reuters) - L'euro ha aggiornato i minimi dell'anno contro il dollaro a 1,3111 dollari, sul persistere delle speculaizoni che la Bce introdurrà una politica più aggressivamente espansiva in occasione della sua imminente riunione, giovedì prossimo. "In vista della Bce mi manterrei un po' cauto sull'euro perché sembra che molto si sia prezzato in seguito ai commenti di Draghi a Jackson Hole e c'è il rischio che queste attese del mercato sulla politica monetaria siano eccessive" dice Ian Stannard, strategist di Morgan Stanley. "Se la Bce non dovesse soddisfare queste attese potremmo vedere un rimbalzo dell'euro(sul dollaro) nel brevissimo termine". Sul mercato domina quindi l'attesa della riunione della Banca centrale europea di giovedì, specie dopo le dichiarazioni a Jackson Hole del governatore Mario Draghi, che ha posto l'accento su nuove misure di stimolo per contrastare la bassa inflazione. Il dollaro è salito al massimo da gennaio contro lo yen a 105,01. Questa settimana si terrà anche la riunione di Banca del Giappone da cui ci si aspetta che mantenga stabile le sue posizioni di politica monetaria, nonostante l'ondata di deboli dati macroeconomici arrivata la scorsa settimana. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3125/26 1,3127 DOLLARO/YEN 104,93/98 104,35 EURO/YEN 137,77/80 136,99 EURO/STERLINA 0,7942/44 0,7905 ORO SPOT 1.268,10/85 1.287,04/7,56 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia