Forex, dollaro a massimi su yen, euro resta sotto pressione

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - Il dollaro è montato al massimo da gennaio contro lo yen a 137,72, mentre l'euro/dollaro si è mantenuto attorno ai minimi di un anno, segnato ieri a 1,3116, nell'attesa di una politica monetaria ulteriormente accomodante da parte della Bce. Questa settimana si terrà anche la riunione di Banca del Giappone da cui ci si aspetta che mantenga stabile le sue posizioni di politica monetaria, nonostante l'ondata di deboli dati macroeconomici arrivata la scorsa settimana. Sul fronte macro, in un contesto di allarme deflazione, si attendono inoltre le cifre relative ai prezzi alla produzione europei di luglio, con stime di una contrazione dello 0,1% su mese e dell'1,1% su anno. La settimana scorsa è stato comunicato il dato finale sull'inflazione di agosto, confermatasi in linea con la stima flash per un incremento dello 0,3%. Il dato di agosto ha evidenziato un lieve calo rispetto allo 0,4% visto a luglio. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3126/29 1,3127 DOLLARO/YEN 104,82/84 104,35 EURO/YEN 137,57/60 136,99 EURO/STERLINA 0,7921/24 0,7905 ORO SPOT 1.277,40/7,60 1.287,04/7,56