Forex, euro a max seduta dopo Pmi Germania, resta sotto 1,33 dollari

LONDRA, 20 agosto (Reuters) - La moneta unica è salita ai massimi di seduta dopo la pubblicazione del Pmi tedesco, a 1,3277 dollari, pur restando al di sotto di 1,33 dollari. La stima flash dell'indice Pmi composito tedesco indica per agosto una discesa a 54,9 punti dai 55,7 di luglio, pur confermandosi ampiamente sopra la soglia dei 50 punti che separa le rilevazioni di contrazione da quelle di espansione dell'attività. Si tratta del sedicesimo mese consecutivo di espansione, a indicare un Pil del paese potenzialmente robusto nel terzo trimestre dopo la contrazione emersa a sorpresa dai dati del secondo. Il Pmi francese ha rivelato invece un'attività economica stagnante nel mese di agosto, con i miglioramenti visti nel settore servizi che non riescono a compensare l'andamento negativo di quello manifatturiero. Ha però rallentato più del previsto la crescita del settore privato della zona euro in agosto, frenato sia dall'andamento del manifatturiero, sia dei servizi. La lettura preliminare dell'indice Pmi composito della zona euro si conferma in area di crescita in agosto (sopra i 50 punti), ma in discesa a 52,8 punti da 53,8 del mese precedente Il dollaro riduce leggermente i guadagni registrati sui toni rialzisti della Fed, con l'indice che ha aggiornato il massimo degli 11 mesi. Attorno alle 10,20 l'indice del dollaro contro un basket di valute vale 82,216 col rialzo di 0,01%, dopo aver toccato il massimo di 82,364. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3264/68 1,3258 DOLLARO/YEN 103,86/91 103,73 EURO/YEN 137,78/81 137,58 EURO/STERLINA 0,7994/98 0,7992 ORO SPOT 1.281,40/2,15 1.291,94/2,36