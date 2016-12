Forex, dlr fermo in attesa Jackson Hole ma resta su massimi su euro

LONDRA, 22 agosto (Reuters) - Poco mossi i cambi in mattinata, con gli operatori che attendono l'entrata nel vivo oggi del forum dei banchieri centrali a Jackson Hole, con gli interventi in calendario del numero uno della Fed Janet Yellen e della Bce Mario Draghi. Il biglietto verde si prende dunque una pausa dopo il rally sostenuto dalla sequenza recente di dati positivi sull'economia dagli Stati Uniti, rilevata anche dalla stessa Fed nelle minute dell'ultimo meeting. "Alcuni di quelli che erano andati lunghi sul dollaro in precedenza probabilmente da ieri hanno preso profitto" spiega lo strategist di Commerzbank Lutz Karpowitz. L'euro/dollaro ha peraltro potuto approfittare di un limitato rimbalzo grazie alla buona indicazione giunta ieri dai Pmi tedeschi di agosto, ma il cambio rimane comunque in vista del minimo da 11 mesi di 1,3242 toccato nella precedente seduta prima della pubblicazioni delle indagini congiunturali della zona euro. Il dollaro tiene sui massimi anche nei confronti dello yen, poco sotto il picco da quattro mesi e mezzo di 103,97 visto anche in questo caso nella seduta di ieri. Se l'intervento odierno della Yellen dovesse confermare il tono maggiormente restrittivo colto dagli operatori nelle ultime minute Fed, per il dollaro potrebbero aprirsi nuovi spazi di apprezzamento. "Qualsiasi cosa detta dalla Yellen anche solo lontanamente meno accomodante di quanto ci si aspetta dovrebbe far salire il dollaro" afferma Jesper Bargmann di Nordea Bank. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3284/87 1,3281 DOLLARO/YEN 103,74/79 103,82 EURO/YEN 137,86/87 137,91 EURO/STERLINA 0,8006/10 0,8010 ORO SPOT 1.279,62/80,12 1.276,99/7,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia