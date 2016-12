Forex, euro cede dopo dati Usa, a nuovi minimi da 9 mesi su euro

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - L'euro estende la flessione nei confronti del dollaro, toccando nuovi minimi da nove mesi dopo la pubblicazione dei dati Usa delle 14,30 su inflazione e avvio di cantieri residenziali, che confermano il quadro di un'economia saldamente in fase di rafforzamento . Poco dopo la pubblicazione dei dati l'euro/dollaro tocca il minimo intraday di 1,3320, bucando al ribasso quota 1,3333 toccata ad inizio agosto. Contemporaneamente il biglietto verde si è portato al massimo di giornata anche nei confronti dello yen, a 102,78. Già ieri il dollaro aveva accelerato grazie all'andamento positivo di alcuni indicatori relativi sempre al mercato immobiliare Usa, per poi stabilizzarsi nella prima parte della seduta odierna in attesa della diffusione dei dati del pomeriggio e, soprattutto, della pubblicazione domani delle minute dell'ultimo meeting Fed. "Complessivamente, questa settimana si dovrebbe vedere che la correzione di breve termine subita dal dollaro si è esaurita, quindi mi collocherei su posizioni pro dollaro" spiega lo strategist di Morgan Stanley Hans Redeker, secondo cui nei prossimi giorni, sia grazie ai dati sia grazie alla Fed (in settimana si terrà anche il tradizionale raduno dei banchieri centrali Usa a Jackson Hole), si assisterà ad un rafforzamento della speculazione per un'accelerazione dei tempi del rialzo dei tassi negli Stati Uniti. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3322/24 1,3362 DOLLARO/YEN 102,71/73 102,56 EURO/YEN 136,84/88 137,05 EURO/STERLINA 0,8010/15 0,7990 ORO SPOT 1.298,34/8,76 1.297,19/,73 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia