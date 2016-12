Forex, dollaro a massimi seduta dopo Cpi Usa, leggero calo Treasuries

NEW YORK, 17 giugno (Reuters) - Il dollaro ha toccato i massimi di seduta contro le principali controparti dopo un dato sull'inflazione Usa più alto delle attese. La pubblicazione del dato ha mosso anche le quotazioni dei titoli del Tesoro Usa. I prezzi al consumo Usa hanno registrato in maggio un rialzo congiunturale dello 0,4% a fronte di attese per un +0,2%; il rialzo tendenziale è risultato invece pari a 2,1% a fronte di attese per un +2,0%. Al netto delle componenti alimentare ed energia l'inflazione è aumentata dello 0,3% (stima +0,2%), picco dall'agosto 2011. In rialzo del 2% rispetto a un anno prima i prezzi 'core'. Un'inflazione superiore alle attese lascia spazio all'ipotesi di manovre più incisive della Fed in chiave restrittiva. Questo stimola la valuta. ORE 14,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3542/43 1,3573 DOLLARO/YEN 102,13/18 101,83 EURO/YEN 138,32/35 138,21 EURO/STERLINA 0,7984/85 0,7993 ORO SPOT 1.263,10/3,85 1.271,29/1,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia