Forex, dollaro in rialzo su yen, balzo della sterlina

LONDRA, 13 giugno (Reuters) - Il dollaro guadagna terreno sullo yen, mentre la sterlina si avvantaggia sull'euro spinta da aspettative che la Banca d'Inghilterra alzi i tassi già quest'anno. Negli scambi della notte, la divisa britannica è stata protagonista dopo che il banchiere centrale Mark Carney ha dichiarato a un evento presso la Mansion House che il costo del denaro potrebbe salire prima di quanto pensi il mercato. Queste parole hanno spinto la sterlina a toccare il massimo di 19 mesi nei confronti dell'euro e l'hanno guidata al rialzo sul dollaro. "Per noi è un chiaro segnale che il primo rialzo arriverà quest'anno," ha detto Lee Hardman, strategist presso la Bank of Tokyo Mitsubishi-UTJ a Londra. "Pensiamo che la prima occasione per una stretta arriverà a novembre." ORE 09,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3570/73 1,3551 DOLLARO/YEN 101,86/90 101,70 EURO/YEN 138,23/27 137,81 EURO/STERLINA 0,7987/89 0,8003 ORO SPOT 1.274,50/5,11 1.272,86/3,86