Forex, euro recupera su dollaro da minimi settimana scorsa

LONDRA, 9 giugno (Reuters) - L'euro sale contro dollaro e yen, spinto dall'attività degli speculatori che stanno riducendo le scommesse contro la moneta unica, fiduciosi che la Banca centrale europea non lancerà nuove misure di allentamento nel breve termine dopo le mosse recenti. In un mercato fatto da volumi ridotti a causa della chiusura per festività di alcune piazze europee, il dollaro cede alcuni dei guadagni registrati venerdì dopo forti dati sull'occupazione negli Usa. La moneta unica europea guadagna 0,2% a 1,3667 dollari, allontanandosi ulteriormente da 1,3503, minimo di quattro mesi segnato giovedì dopo le decisioni della Bce. L'istituto di Francoforte ha ridotto il costo del denaro a un minimo record e ha imposto un tasso negativo sui depositi, annunciando anche misure per iniettare liquidità nell'economia della zona euro. La banca centrale non ha, però, varato un piano di acquisto di titoli sovrani; una scelta che sta, in qualche modo, aiutando l'euro. ORE 09,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3647/48 1,3641 DOLLARO/YEN 102,44/45 102,47 EURO/YEN 139,80/85 139,76 EURO/STERLINA 0,8114/15 0,8118 ORO SPOT 1.255,05/5,53 1.252,23/3,23