Forex, euro sulla difensiva in attesa di Bce

LONDRA, 3 aprile(Reuters) - L'euro è in lieve calo nei confronti del dollaro nella mattinata europea, in attesa delle scelte della Banca centrale europea, con l'attenzione degli investitori focalizzata a capire se Francoforte pensi a misure aggiuntive per la crescita. Diversamente da gennaio e febbraio, oggi ci sono poche voci nel mercato che si attendono un'azione decisa dell'istituto centrale, sia sul fronte dei tassi, sia sul versante dell'iniezione di liquidità. Gli investitori si attendono, però, un accento più morbido nelle parole del presidente della banca. "Il mercato non si aspetta una mossa oggi, ma penso che (Mario) Draghi farà qualche commento accomodante. Se sarà così l'euro potrebbe indebolirsi," dice Jane Foley, strategist di Rabobank a London. Dopo aver guadagnato mezzo cent nella notte, il dollaro è fermo nei confronti della moneta unica che scambia a 1,3767 . Il movimento più rilevante delle ultime due settimane sul mercato valutario è stata la marcia in rafforzamento del biglietto verde nei confronti dello yen. Questo trend ha risvegliato le attese che il dollaro riesca a salire contro le principali valute, come previsto da molte banche già a inizio anno. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3764/69 1,3766 DOLLARO/YEN 103,92/95 103,85 EURO/YEN 143,00/06 143,02 EURO/STERLINA 0,8270/74 0,8280 ORO SPOT 1.287,40/8,05 1.289,19/0,41