Forex, euro resta debole su dlr ma risale da minimi seduta

NEW YORK, 27 marzo (Reuters) - L'euro resta in deprezzamento sul dollaro, in scia a nuove speculazioni su ulteriori interventi espansivi della Bce, anche se il cambio risale leggermente dai minimi di seduta. L'euro/dollaro era sceso nella mattinata fino a quota 1,3742, riportandosi sui minimi da quasi tre settimane. I dati Usa delle 13,30 - con richieste settimanali di sussidi di disoccupazione ai minimi dallo scorso novembre e un Pil finale del quarto trimestre rivisto al rialzo al 2,6% su attese per un 2,7% - non hanno sostanzialmente cambiato il quadro di debolezza dell'euro anche se - come sottolineano gli operatori - finché la Bce non adotterà effettivamente nuove misure la valuta unica dovrebbe continuare a trovare sostegno sui minimi. Ad alimentare la speculazione sulla Bce sono state in particolare le recenti parole del numero uno della Bundesbank Jens Weidmann, il principale falco all'interno del board di Francoforte. Weidmann ha in parte ammorbidito la posizione tradizionalmente contraria della Germania rispetto al 'quantitative easing' e al taglio in negativo dei tassi sui depositi overnight, spiegando che tali misure non sono da escludere per il contrasto del rischio di deflazione. Dopo il meeting Bce dello scorso 6 marzo - in cui non arrivò alcuna misura espansiva - l'euro è stato protagonista di un rally che ha portato il cambio ai massimi da due anni e mezzo nel giro di appena una settimana, ad un soffio da quota 1,40 (1,3967). L'euro resta sulla difensiva anche nei confronti dello yen, pur con un cambio il lieve risalita dal minimo da tre settimane di 140,29 visto nella prima parte della seduta. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3770/73 1,3781 DOLLARO/YEN 102,21/22 102,03 EURO/YEN 140,73/78 140,64 EURO/STERLINA 0,8280/81 0,8313 ORO SPOT 1.298,70/8,90 1.303,49/4,71